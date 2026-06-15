美伊達成和平協議　多國歡迎　英法德意擬解除對伊朗制裁

英國、法國、德國和意大利指出，在美伊達成結束戰爭的協議後，他們已準備解除對伊朗的制裁，以回應伊朗在核計劃方面採取的措施。



路透社報道，四國周日（6月14日）發出聯合聲明說：「伊朗絕不能擁有核武器。我們隨時準備與美國、伊朗和國際原子能機構（IAEA）合作，實現這一目標。」

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）對美國和伊朗達成的結束戰爭協議表示歡迎。他說，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的航行自由必須立即恢復。「伊朗絕不能擁有核武器。」

英國外交部長顧綺慧（Yvette Cooper）也強烈歡迎美國和伊朗宣佈達成協議。

2026年6月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，中）在白宮橢圓形辦公室向記者發表講話。（Reuters）

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）說，這項協議實現永久停火併重新開放了霍爾木茲海峽，稱這是解決中東戰爭的「關鍵一步」。

古特雷斯發聲明說：「希望各方能夠以此新勢頭為基礎，加倍努力，最終解決衝突。」

卡塔爾首相穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）也對此表示歡迎。「我們期待各方以積極和建設性的精神參與即將舉行的談判，為鞏固和深化這一進展做出貢獻。卡塔爾將始終堅定支持這些努力，以及所有通過對話與和平手段促進地區和國際安全與穩定的舉措。」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也在社媒發文說，霍爾木茲海峽必須無條件重新開放，法國將繼續支持黎巴嫩政府尋求控制真主黨（Hazbollah）。「我歡迎美國和伊朗達成的協議，這是多方夥伴共同努力的外交成果。我呼籲衝突各方迅速全面地執行該協議。」

他也說：「該協議必須允許霍爾木茲海峽緊急無條件重新開放，法國與英國共同設立的國際特派團已準備好為此提供支持。相關資源已到位，隨時可以部署。恢復海上交通，且不設任何限制或收費，對於地區穩定和全球經濟至關重要。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

