伊朗總統：談判並非違反原則　需擺脫「非戰爭非和平」困局

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）說，伊朗最高國家安全委員會已得出結論，必須繼續「對話之路」。



法媒報道，佩澤希齊揚周日（6月14日）與媒體負責人會面時，詳細闡述政府在談判和外交政策方面的方針，包括與美國就結束戰爭進行對話。

他說，所有行動都必須符合伊朗法律機構的決定，任何個人或團體都不應凌駕於官方決策機制之上。

他強調，必須幫助伊朗擺脫目前「既非戰爭也非和平」的困境，並指出已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）此前曾允許進行「基於尊嚴」的談判。

2025年9月24日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在美國紐約第80屆聯合國大會會後，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面。（Getty Images）

佩澤希齊揚強調，政府完全致力於最高國家安全委員會的決定和最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的指導方針，並指出所有戰略決策都必須通過法律渠道作出，最高國家安全委員會負責決定戰爭和談判事宜。

他保證伊朗不會向任何勢力屈服，並稱伊朗政府尋求突破，旨在「通過維護國家政權」來維護人民的利益。

他說，談判並不意味着對原則視而不見，伊朗不會屈服於任何形式的「非法欺凌或壓力」，並強調維護國家統一和團結是伊朗的首要任務。

本文獲《聯合早報》授權轉載

