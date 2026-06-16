美軍一架B-52轟炸機加州起飛後墜毀 機上8人全數罹難
撰文：張涵語
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美軍一架B-52轟炸機（B-52 Stratofortress）6月15日（周一）上午在加州愛德華空軍基地（Edwards Air Force Base）起飛後不久墜毀。機上8名機組人員全部罹難，當中包括兩名波音員工，事故原因仍在調查中。
愛德華空軍基地在社交平台Facebook上發文稱，「美國空軍一架B-52同溫層堡壘戰略轟炸機於上午11點20分，在愛德華空軍基地起飛後不久墜毀。緊急救援人員立即趕赴現場，目前情況仍在調查中。如有更多消息，我們將及時發布。」
墜機現場在位於加州莫哈維沙漠（Mojave Deser）、洛杉磯東北部的愛德華茲空軍基地。網絡影片顯示，基地跑道上留下一大片黑色痕跡和濃煙，但很難辨認出飛機殘骸的任何具體部件。
B-52是美國空軍最老的飛機之一，於1955年首次服役。這種遠程重型轟炸機通常配備五名機組人員，可攜帶多達7萬磅的炸彈和其他彈藥。
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