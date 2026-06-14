美軍被指曾擬派地面部隊強取伊朗濃縮鈾　特朗普憂傷亡慘重叫停

美伊有望達成諒解備忘錄之際，有美媒報道，美國最高將領，參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）5月曾秘密趕赴中央司令部總部，親自聽取有關美軍向伊朗派遣地面部隊強行奪取其高濃縮鈾的計劃簡報。凱恩其後向總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）匯報計劃。特朗普最終聽取幕僚的勸告，煞停了這項計劃。



美媒引述消息人士報道，由於簡報內容緊急且敏感，凱恩不得不在5月19日從布魯塞爾的北約高級官員會議趕回位於佛羅里達州坦帕的美軍總部。消息人士還表示，簡報的高級別和緊迫性突顯了美國政府當時距離批准這項高風險地面行動有多接近。

2026年5月22日，美國馬里蘭州，美軍參謀長聯席會議主席凱恩將軍（Dan Caine）出席海軍學院畢業典禮時發表演說。（Reuters）

一位消息人士稱，凱恩隨後向特朗普匯報了地面行動的各種方案。

據報道，特朗普在被警告此舉可能引發伊朗的強烈報復，延長戰爭並使全球經濟陷入進一步動盪後，叫停了行動。知情人士透露，特朗普也對美軍可能出現大量傷亡表示憂慮。

一位熟悉潛在軍事行動計劃的消息人士表示：「風險很大」，並補充說，特朗普5月選擇不批准軍事行動並不令人意外。

確保伊朗的高濃縮鈾是川普的主要目標之一，但迄今為止，無論是透過談判還是武力，都未能實現這一目標。

雖然特朗普過去一再暗示美國可能強行奪取伊朗的濃縮鈾，但他一直不願推進這項可能造成大量美軍傷亡的行動，他懷疑美國民眾是否會支持這樣的行動。

6月11日，特朗普在接受霍士新聞採訪時談到另一個可能導致大量傷亡的潛在軍事選項，強行奪取控制伊朗石油出口樞紐的哈爾克島（Kharg Island）時就表示：「我不知道美國人是否能夠承受這樣的軍事行動。」

2026年5月1日，美國南卡羅萊納州，美國海軍陸戰隊新兵參加「熔爐」訓練的一部分，這是一項長達54小時的艱苦訓練。（Reuters）

據報道，假如美軍發動地面行動強行奪取濃縮鈾，伊朗可能會關閉曼德海峽（Bab-al-Mandab strait），造成更嚴重的經濟損失。

在霍爾木茲海峽被伊朗關閉之後，胡塞武裝（Houthis）雖然沒有恢復對美國或其他歐洲船隻的大規模襲擊，但卻聲稱任何懸掛以色列國旗或屬於以色列的船隻都是他們的攻擊目標。消息人士指出，如果將潛在目標範圍擴大到以色列船隻之外，則代表局勢的嚴重升級。

消息人士稱，伊朗之所以至今仍未動員胡塞武裝採取這項行動，是因為他們知道這可能會破壞正在進行的和平談判。

但如果達成諒解備忘錄的努力失敗，美國恢復全面軍事行動。特朗普一直對此持謹慎態度，那麼這仍然是伊朗可能打出的一張牌。

2026年6月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，中）在白宮橢圓形辦公室向記者發表講話。（Reuters）

報道指，凱恩和其他軍方高層都對向伊朗發動地面軍事行動可能帶來的戰爭規模、複雜性和美軍傷亡風險表示憂慮。