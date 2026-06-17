歐洲議會批准歐美關稅協議　有望於7月4日特朗普設定期限前生效

歐洲議會周二（6月16日）批准落實與美國達成的關稅協議，最早可於7月4日前生效。



新華社報道，此前，歐盟成員國已批准這項協議，歐洲議會表決通過後，協議生效前的主要政治程序已完成。

若一切順利，歐盟有望在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）設定的7月4日最後期限前完成相關手續，從而化解美方加徵關稅的威脅。隨後，歐盟理事會將正式批准已談妥的文本，協議將在刊登於歐盟官方公報後正式生效。

2025年9月23日，美國紐約市第80屆聯合國大會期間，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會見美國總統特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

歐洲議會在文本中加入一系列保障條款，包括將協議有效期設定至2029年底，除非屆時獲得續簽。此外，若美國未履行承諾或擾亂貿易與投資活動，歐盟可暫停協議。

歐美於2025年7月達成貿易協議，核心內容包括歐盟暫停對所有美國工業品的關稅，並對大量進入歐盟市場的美國農食產品建立關稅配額制度，以換取美國對大多數歐盟輸美商品徵收15%的關稅。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）指向前方的3D列印微模型、歐盟旗幟以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

由於美國索要丹麥自治領地格陵蘭島引發歐美關係緊張，加上美國最高法院裁定特朗普政府大規模關稅政策違法，歐盟對歐美貿易協議的批准經歷數月延遲。特朗普先前威脅稱，如歐盟到7月4日仍未履行協議，將大幅提高歐盟輸美產品關稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

