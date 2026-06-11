歐洲智庫調查：僅11%受訪歐洲人視美國為盟友

一項調查顯示，歐洲對美國「安全保障」的信心已跌至歷史新低。在15個歐洲國家中，只有11%的受訪者認為美國是盟友，而且大多數受訪者都懷疑，如果歐洲遭受攻擊，美國是否會伸出援手。



據英國《衛報》報道，調查報告由歐洲對外關係委員會（European Council on Foreign Relations，ECFR）智庫於6月10日發布。

在接下來的數星期，七國集團（G7）和北約（NATO）峰會即將分別在法國和土耳其舉行，而報告作者則表示調查反應「歐洲人對美國極度不信任」。

調查還顯示，儘管許多歐洲人認為，一旦美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）卸任，歐洲與華盛頓的關係將會改善，但同時，他們也越來越傾向於透過加強歐洲的國防，來保護自身免受美國不可靠行為的影響。

調查指，美國總統在中東的侵略行為、對丹麥格陵蘭的威脅、威脅從歐洲基地撤軍以及對北約未來的懷疑，也促使歐洲人變得日益務實。

這項報告於5月在奧地利、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、法國、德國、匈牙利、意大利、荷蘭、波蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士和英國進行的民意調查，在所有受訪國家中，平均只有11%的受訪者認為美國是「與我們擁有共同利益和價值觀」的盟友。

2026年5月22日，瑞典赫爾辛堡（Helsingborg）舉行的北約外長會議上，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio，左）與北約秘書長魯特（Mark Rutte，右）在發表聲明後握手。（Reuters）

相較之下，六個月前這一比例為16%，2024年11月則為22%。普遍的觀點是，美國現在是「必要的夥伴」，儘管13%的歐洲公眾認為美國是競爭對手，12%認為美國是直接敵人。