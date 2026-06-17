G7峰會｜李在明請求特朗普牽頭　和平解決朝鮮問題

韓國總統李在明辦公室說，李在明星期二（6月16日）在七國集團（G7）峰會會場，與美國總統特朗普（Donald Trump）進行了簡短的交流，並請求特朗普牽頭尋求和平解決與朝鮮的緊張關係。



路透社報道，韓國總統府發言人姜由楨說，兩名領導人在G7領導人合影時互相問候，特朗普詢問了李在明關於當前韓朝關係的狀況。

李在明辦公室稱，李在明請求特朗普像在中東戰爭中那樣，牽頭努力和平解決朝鮮問題。姜由楨說，特朗普回應稱他將努力解決朝鮮問題。

在特朗普的第一任期內，他與朝鮮領導人金正恩舉行了三次會晤，包括2018年在新加坡舉行的峰會、2019年在河內舉行的第二次峰會，以及同年在朝韓非軍事區舉行的會晤。在第三次會晤中，特朗普成為首位踏入朝鮮領土的在任美國總統。

板門店特金會：圖為2019年6月30日，美國時任總統特朗普在韓朝邊境非軍事區板門店與朝鮮領袖金正恩會面。圖為兩人「企定定」握手，供在場記者拍照。（Reuters）

河內峰會未能就拆除朝鮮核計劃和放鬆美國主導的制裁達成協議，導致外交努力破裂。

特朗普曾多次表示有意重啟與金正恩的直接外交。他於2025年8月說，期待在「合適的時機」與朝鮮領導人會面; 同年10月，他又表示「非常樂意」再次與金正恩會面。

上周，特朗普在社媒平台Truth Social上發佈一張與金正恩的合影，未配文字說明，顯然是在重提他們過去的外交往來。

本文獲《聯合早報》授權轉載

