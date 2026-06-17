G7峰會｜李在明請求特朗普牽頭 和平解決朝鮮問題
撰文：聯合早報
出版：更新：
韓國總統李在明辦公室說，李在明星期二（6月16日）在七國集團（G7）峰會會場，與美國總統特朗普（Donald Trump）進行了簡短的交流，並請求特朗普牽頭尋求和平解決與朝鮮的緊張關係。
路透社報道，韓國總統府發言人姜由楨說，兩名領導人在G7領導人合影時互相問候，特朗普詢問了李在明關於當前韓朝關係的狀況。
李在明辦公室稱，李在明請求特朗普像在中東戰爭中那樣，牽頭努力和平解決朝鮮問題。姜由楨說，特朗普回應稱他將努力解決朝鮮問題。
在特朗普的第一任期內，他與朝鮮領導人金正恩舉行了三次會晤，包括2018年在新加坡舉行的峰會、2019年在河內舉行的第二次峰會，以及同年在朝韓非軍事區舉行的會晤。在第三次會晤中，特朗普成為首位踏入朝鮮領土的在任美國總統。
河內峰會未能就拆除朝鮮核計劃和放鬆美國主導的制裁達成協議，導致外交努力破裂。
特朗普曾多次表示有意重啟與金正恩的直接外交。他於2025年8月說，期待在「合適的時機」與朝鮮領導人會面; 同年10月，他又表示「非常樂意」再次與金正恩會面。
上周，特朗普在社媒平台Truth Social上發佈一張與金正恩的合影，未配文字說明，顯然是在重提他們過去的外交往來。
本文獲《聯合早報》授權轉載
李在明：將透過外交努力盡快重啟美朝對話 為韓朝交流創造條件李在明提議重啟韓朝聯絡渠道：一步一步地推進交流合作李在明：韓朝處於隨時爆發衝突狀態 需耐心推動重啟對話韓國提議韓朝軍事會談 商討解決分界線爭端