李在明：韓朝處於隨時爆發衝突狀態　需耐心推動重啟對話

韓國總統李在明11月24日表示，當前韓朝關係處於隨時都能發生偶發性衝突的極其危險境地，因此應保持耐心，致力於重啟韓朝對話。



據韓聯社報道，李在明在二十國集團（G20）領導人峰會結束後從南非飛往土耳其途中作上述表態，他說當前韓朝關係變得極度敵對、對立，缺乏基本信任，導致朝方採取極端措施。

世界各國領導人出席南非約翰內斯堡二十國集團領導人峰會。(Leon Neal/Getty Images)

李在明還指出韓朝關係惡化歸咎於前政府和政界的失策。李在明表示，政界部分人士曾提出「吸收式統一論」等不負責任的言論，導致韓朝矛盾升級。加上（前政府）向朝鮮派遣無人機，並重啟向朝擴音喊話。這些行為造成了當前的後果，若要挽回，政府就需付出更多的時間。

美韓部隊舉辦聯合軍演（Chung Sung-Jun/Getty Images)

被問及「作為緩解韓朝緊張局勢的一環，政府是否會考慮推遲韓美聯合軍演或縮減其規模」時，李在明表示，若韓朝和平機制站穩腳跟，叫停韓美聯演是理想的選擇。