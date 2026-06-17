日本北海道觀光船海難釀20死6失蹤　船公司負責人獲刑五年

日本遊船「KAZU I」於2022年在北海道發生20死6失蹤的沉船事故後，船公司「知床遊覽船」的社長桂田精一（62歲）因業務過失致死罪名，被判處5年有期徒刑。



檢方指出，事故當日海域已出現超標強風與大浪預警，身為航行及安全管控負責人的桂田精一，明知出海風險極高，卻疏於核查氣象、海洋氣象資訊，執意允許出航；強調該決策導致乘客傷亡「是可以容易預見的」，因而需承擔全責。

「知床觀光船沉沒事件」後，日本政府決定加強對客船產業的監督。（YouTube@HBCニュース北海道放送）

庭審中，雙方爭議聚焦未親自駕船的桂田精一是否具備事故預判能力。辯方律師辯稱，事故主要原因是船首艙蓋損壞使海水滲入，並堅稱桂田精一事先並不知情，不應追責；但法院審理認定，惡劣天氣風險可提前預判，且桂田的致歉反省流於表面，未展現真誠悔意，最終採納檢方量刑建議。

判決後，桂田發布聲明致歉，表示會持續彌補受害者家屬，同時稱將與律師商議，暫未明確是否提起上訴，後續是否上訴成為該案後續焦點。