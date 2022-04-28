日本北海道觀光船海難　肇事船公司負責人首度公開致歉

日本北海道一艘觀光船4月23日遭遇海難，導致11死15人失蹤事件，涉事船公司負責人27日首度會見傳媒，並公開下跪致歉，承認事發當天判斷錯誤，容許船隻出海。



共同社報道，負責營運肇事觀光船的「知床遊覽船」社長桂田精一27日在北海道斜里町一間酒店舉行記者會，講述事發當天情況。他表示自己在23日早上8時左右與肇事船隻「KAZU I」船長豐田德幸舉行會議，對方提到當地下午天氣可能轉差，但早上10時仍可以出航。

桂田指在聽取船長的判斷的同時，他自己亦知道當局發布注意海浪的消息，於是曾親自觀察海面情況，認為海浪比較平穩。他提出如果海面風高浪急就要即時返航，但現在認為當時的判斷是錯誤。

另外「KAZU I」在出航當天的無線電天線發生故障，桂田稱接獲有關報告，但覺得船員仍可以透過手提電話與其他船務公司的無線電通訊，因此沒有取消出海計劃。

至於該船曾在去年5及6月兩度發生意外而需要維修，桂田強調海上保安廳人員曾在4月21日的檢查中，沒有發現船隻出現裂紋情況。

桂田在長約2個半小時的記者會中，曾三度下跪道歉，並解釋相隔多天之後才面對公眾，是為了首先應對遇難者家屬及協助救援，同時承諾會全面與當局合作，找出意外原因。