世界盃｜韓國隊閉門訓練無人機闖入　墨軍速擊落　兩男奪殘骸逃脫

世界盃A組分組賽，韓國迎戰東道主墨西哥前夕爆出偷拍風波。韓國隊周二（16日）在墨西哥中部城市瓜達拉哈拉（Guadalajara）進行閉門訓練時，遭不明無人機闖入上空。墨西哥軍方隨即發出干擾信號將其擊落，惟兩名涉案外籍男子迅速取回被擊落的無人機並逃脫。



綜合韓媒報道，韓國隊當日在哈利斯科州首府的奇瓦斯維德瓦耶訓練中心（Chivas Verde Valle Training Center）進行約90分鐘的閉門訓練，為即將於19日登場的世界盃A組小組賽對決東道主國墨西哥做最後準備，惟期間有無人機進入訓練場地周邊上空。

一位匿名墨西哥聯邦探員表示，軍方使用專業設備偵測到訓練場地附近一架「未註冊無人機」，隨後「令其失效」。

韓國隊總教練洪明甫對賽前關鍵時刻發生此事感到遺憾，但慶幸當時仍未展開戰術演練。在球隊熱身階段，隊伍保安人員發現上空有外來無人機並告知墨西哥軍方，因此未受太大影響。

報道指，兩名疑犯在執法人員趕到前已將無人機帶走逃離現場，但現場監控拍下兩人容貌，目前雖仍然在逃，但相信有助警方追捕。

韓國足協已報警並通報國際足協（FIFA）對此案進行調查，並要求保證不再發生此類事件。韓國將於今日（18日）硬撼墨西哥，兩隊早前已各勝一仗，今仗勝出一方將可掌握A組出線主導權。

蔚山HD主帥洪明甫轉任韓國國家隊主帥。（Getty Images）

本屆世界盃嚴禁在比賽場館及訓練設施上空放飛未登記無人機。美媒引述墨西哥官員指，近日已有多部企圖進入球隊附近區域的無人機被攔截。

2024年，加拿大女子足球隊被指控在巴黎奧運開幕戰前幾天，使用無人機監視新西蘭隊的訓練，引發醜聞，加拿大隊最終遭到制裁。