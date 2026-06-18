世界盃｜日本男球迷賽後執垃圾獲讚　本國女網民：先從家務做起吧

2026世界盃正如火如荼地舉行之際，日本隊6月15日與荷蘭進行F組的首輪賽事後，有不少日本球迷留在場館清理垃圾，這一舉動獲得不少外國媒體的好評。弔詭的是，這件事引起不少日本女性網民「聲討」男性的貼文，更出現一張奉勸日本男性應該先在家收拾的圖片。日本女網民認為日本男性普遍較少在家承擔家務，她們希望日本男性可以先在家多做家務。有媒體報道指，日本女性平均每日做家務4小時，而日本男性僅做家務41分鐘。



日本女網民對日本男球迷在海外大獲好評不以為然：

從網上的影片可見，在日本對荷蘭的賽事結束之後，有不少日本球迷留在現場收拾垃圾，其中有男有女。他們的表現其後獲得外國媒體和網民的一隻讚好。

日本球迷賽後留在場館收拾垃圾：

對此，一名日本女網民表示，日本男性在足球場撿垃圾的舉動引起了人們的關注，但與其他國家相比，日本男性在家承擔家務的時間卻非常少。首先，他們應該分擔家務勞動。

另一名日本女網民則指出，撿垃圾固然好，但我希望大家能意識到這一點：日本男性在家務和育兒上花費的時間是全世界最少的。性別差距也排在世界第116名，是七國集團之中排名最低的。換句話說，他們通常不做家務，但當他們知道這樣做會得到讚賞時，他們就會去做。

+ 2

日本女網民對日本男球迷因收拾垃圾獲好評感到不滿：

亦有一名日本女網民十分激動，她發文表示：「全世界的足球迷們注意啦！日本男人在女人面前從來不會打掃衛生，但像這種時候，他們可是會熱情地收拾乾淨的！別被他們騙了！ ！ ！」