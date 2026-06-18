NBA紐約人奪冠球迷興奮尖叫引人報案　洛杉磯女目擊警殺愛犬崩潰

美國洛杉磯警方在響應一單關於「女子尖叫」的報警時，開槍射殺一隻身穿紐約人（New York Knicks）隊球衣的狗，而該女子當時正在慶祝紐約人隊奪得NBA總冠軍。事件引發廣泛關注，狗主悲痛不已，相關影片在社交媒體上已獲得超過1500萬次觀看。



事發於周六（6月13日）晚，紐約人隊戰勝馬刺隊、贏得53年來首個NBA總冠軍後不久。洛杉磯警察局在新聞稿中稱，警方接到聖費爾南多谷卡諾加公園社區關於「尖叫女子」的無線電報警，報警人將警員指引至一間公寓。公寓居民、即狗主馬賽（Marie Marseille）開門後，一隻「大狗」朝警員吠叫。

警員要求她把狗控制好，她短暫關門後再次開門，狗衝出公寓並衝向其中一名警員，導致警員開槍射擊。馬賽表示，她當時是在尖叫慶祝紐約人奪冠，「那感覺太亢奮」。她稱自己試圖將狗推回去以便與警員交談時，狗從腿邊溜出跑向門外，幾秒內便被擊中兩槍，喘息數秒後死亡。她反覆強調，這隻2歲的聖伯納-金毛-貴賓混血犬「從未」對任何人表現出攻擊性，且「通常不會在有敲門或門鈴時吠叫」。

馬賽含淚質問「為什麼槍是第一選擇」，並希望愛犬之死能促使警局改革。截至周二，為籌集狗火化費用而設立的GoFundMe頁面已募得超過18.6萬美元。

2026年6月13日，馬賽（Marie Marseille）慶祝紐約人隊奪得NBA總冠軍而尖叫之際，有人報案，導致警方上面進行調查，期間馬賽的愛犬Jameson因衝向其中一名警員而遭警員開槍射殺身亡。（GoFundMe）

馬賽表示計劃將部份款項捐贈或以詹姆斯之名成立非牟利組織。