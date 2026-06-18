三艘掛沙特國旗油輪通過霍爾木茲　以軍同日襲黎巴嫩致3死

美國總統特朗普（Donald Trump）與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）周三（17日）正式簽署首階段諒解備忘錄。18日，三艘懸掛沙特阿拉伯國旗、載有共600萬桶原油的大型油輪周四安全駛過霍爾木茲海峽。同日，黎巴嫩國家媒體報稱，以軍襲擊該國南部造成至少3人死亡。



路透社報道，這三艘油輪在美伊正式簽署協議數小時後通過霍爾木茲海峽。貨運公司表示，儘管目前仍有水雷尚待清除、通航安全未有保證，船隻通行量恢復至戰前水平仍需時，但一些此前需要隱藏位置的船隻已經重啟應答器，公開其位置信息。

不過，黎巴嫩國家通訊社報道，以軍18日對該國奈拜提耶（Nabatieh）地區發動多次襲擊。而美伊早前簽署的協議中，明確要求「永久終止」黎巴嫩戰爭並保障其主權。

以軍同日亦發布新地圖，顯示計劃在黎巴嫩利塔尼河（Litani River）以北進一步擴大「緩衝區」，繼續深入該國境內。

以色列國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）在6月15日揚言美伊協議對以方「沒有任何約束力」。（Reuters）

路透社引述消息報道，以色列正與美國進行交涉，表明不會退讓並堅持駐軍黎巴嫩。匿名以色列官員表示，雙方談判結果將取決於特朗普是否決定採取強硬手段，威脅對以色列採取措施。

特朗普早前公開批評以軍在黎巴嫩摧毀大量建築物，要求停止襲擊，美媒更報道特朗普一度在電話中怒斥以總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）「毫無判斷力」。