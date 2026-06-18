特朗普凡爾賽宮簽美伊備忘錄　被揶揄：對比一戰立威條約簡直諷刺

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月17日在法國凡爾賽宮，簽署含14項條款的美伊協議。而1919年一戰產物《凡爾賽條約》（Treaty of Versailles）裏著名的「十四點原則」亦在此宮殿簽署，當時的美國總統威爾遜（Woodrow Wilson）藉此奠定美國全球霸權地位。外界認定美國為結束戰爭對伊朗作出大幅讓步，直指時隔百餘年，同樣地點的新協議卻上演權力逆轉。



據法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）發布視頻顯示，特朗普在簽署協議前停頓了一會兒，並告訴其他賓客「這並不容易」。

隨後，特朗普離開凡爾賽宮時被記者問及協議簽署進度，他大聲回應「已經簽了」，並補充強調說：「我在凡爾賽宮簽的。」特朗普一邊說著一邊做了個簽名的動作，並指向宮殿。

2026年6月18日淩晨，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在法國凡爾賽宮晚宴後離開，大聲回應記者美伊協議「已經簽了」。（Reuters）

此舉引發巨大爭議，輿論批評美國形同戰略退讓、犧牲盟友利益，埋下區域安全隱憂，對比百年前美國主導國際秩序的盛況、逼迫德國簽署屈辱性的《凡爾賽條約》，形成強烈歷史反諷。

美方此前態度強硬，誓言摧毀伊朗導彈產業、遏製其軍事發展。但協議落地後立場大幅軟化，不僅美方會解除伊朗海上封鎖、全數解凍伊朗遭凍結的海外資產；約束以色列，禁止其對黎巴嫩親伊朗勢力發動襲擊，壓縮以色列軍事行動空間。 特朗普還表示不該剝奪伊朗的彈道導彈權利，又稱關於3000億美元重建基金，本身就是美國扣押了伊朗的資金。