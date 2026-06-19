韓媒：中國默許朝鮮擁核　韓國就此表示關切

韓媒6月18日報道，中國近期未公開重申朝鮮半島無核化立場引發關於「中方事實上默許朝鮮擁核」的猜測不斷擴大，韓國政府就此向中國表達關切，認為這一論調不利於朝鮮半島和平穩定。



韓聯社稱，韓國外交部6月18日表示，外交部東北亞和中亞局長南鎮17日與訪韓的中國外交部亞洲司長劉勁松舉行韓中司局級磋商，重點圍繞朝核問題及雙方共同關切交換意見。

南鎮當天接受採訪時說，此次會晤安排在中國國家主席習近平訪問朝鮮之後，雙方就半島問題開展戰略溝通，韓國期待朝中關係發展能為半島和平穩定作出貢獻，並敦促中方繼續發揮建設性作用。

2026年1月4日，中國和韓國國旗在北京首都國際機場附近的街道上迎風飄揚。（Getty）

報道稱，中朝領導人6月8日在平壤舉行會談，但未公開提及半島無核化表述，相關猜測隨之發酵，「韓方借本次雙邊磋商向中方明確表態，有關『中國默許朝鮮擁核』的說法蔓延不合適，也無助於韓半島和平穩定。」

報道也提到，韓國內部同時研判認為，中國在半島問題上的立場保持連續性、穩定性。作為聯合國安理會常任理事國，中國一貫恪守核不擴散準則，對日本核武裝的可能性也保持警惕，因此北京不會調整對半島無核化的基本立場。

韓媒引述韓國外交部官員稱，中國官員在會上也表態願繼續為半島局勢穩定發揮建設性作用。