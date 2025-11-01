APEC｜李在明籲加強對華合作　冀北京協助應對朝鮮問題

韓國總統李在明11月1日繼續亞太經合組織（APEC）峰會議程，他今日與中國國家主席習近平進行正式會議，並在議程開始前表示，韓國將致力加強對華合作，並希望中國在應對朝鮮問題上發揮更大作用。



綜合外媒報道，李在明於領導人非正式會議結束後舉行的記者會中回應傳媒，稱韓方將致力於在多個方面加強與中國的合作，特別是在經濟、民間交流領域，並將進一步探討如何在維護東北亞和平與穩定方面發揮作用，創造更多溝通與合作的契機。

而在朝鮮問題上，李在明則強調，韓國尋求在和平共處、共同繁榮的道路上，開啟朝鮮半島的新篇章，並以外交促進對話的原則作為指導，恢復雙邊信任，而這「只有在所有亞太經合組織成員的支持與合作下才能實現」。

2025年11月1日，韓國慶州，圖為李在明與習近平於峰會上握手。（Reuters）

他還補充韓方有採取預防性措施（preemptive measures）緩解韓朝之間的緊張局勢，承諾將繼續採取更積極主動的措施來推進和平。