敏昂萊訪華5天高鐵跨京滬與杭州　參觀宇樹科技看春晚同款機械人

緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）周五（6月19日）進行訪華最後一天行程，參觀中國機械人行業的明星公司宇樹科技。



應中國國家主席習近平邀請，敏昂萊15日下午抵達北京，展開一連5天對華國事訪問。此次為敏昂萊上任以來首次訪華。他此行到訪北京、上海和浙江省會杭州三地，全程搭乘高鐵在中國跨省千里出行。

緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）2026年6月19日進行訪華最後一天行程，參觀中國機械人行業的明星公司宇樹科技。（影片截圖）

中國新聞網報道，敏昂萊18日乘搭復興號抵達杭州，前往宇樹科技，觀看春晚同款機械人，公司創辦人王興興握手迎接。

在杭州，敏昂萊還走訪了包括青士新材料在內的企業，考察中國在綠色新材料、人工智能領域的發展成果。

敏昂萊16日在北京和習近平會面後，中緬關於加快構建中緬命運共同體的聯合聲明全文17日公布，當中指出，雙方同意推進中緬經濟走廊建設，穩妥推進皎漂深水港、木姐至曼德勒鐵路等走廊重大項目合作。

敏昂萊17日上午也在北京參訪中國鐵建。央視報道，敏昂萊希望通過這次參訪了解中國修建鐵路方面的經驗，他歡迎中方企業到緬甸考察，希望與中國在基礎設施等領域進一步合作。

敏昂萊當天隨後乘坐編號「G23」的復興號高鐵從北京南站出發，在17日下午抵達上海虹橋站，中國外交部副部長華春瑩前往北京南站送行。在高鐵上時，列車服務員還為敏昂萊送上中國高鐵便當。

在上海期間，敏昂萊18日到訪上海臨港新片區參觀考察。中國媒體引述敏昂萊稱：「讓隨行人員多學習」。他表示：「中國太發達了」。