緬甸議會表決總統提名　敏昂萊高票當選　中方祝賀

緬甸親軍方的議會4月3日舉行投票，在總票數584票中，國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）獲429票贊成，正式當選為總統。中國外交部3日下午表示，中方祝賀敏昂萊當選緬甸總統。



中國外交部發言人毛寧在例行記者會稱，中方支持緬甸新政府維護國家和平穩定、實現發展繁榮，願同緬方共同努力，落實好四大全球倡議，積極推進高質量共建「一帶一路」合作，推動中緬命運共同體建設取得更多務實成果，更好造福兩國人民。

根據半島電視台（Al-Jazeera）報道，現年69歲的敏昂萊於早前被提名為三名總統候選人之一，並在3日的聯合議會投票中輕鬆跨過當選門檻。另外兩位候選人則成為副總統。

在此之前的3月30日，敏昂萊已辭去擔任長達15年的國防軍總司令職務，並任命前情報首長、被視為其親信的耶溫烏（Ye Win Oo）接替軍職。

2026年3月30日，在緬甸內比都舉行的儀式上，緬甸軍政府領導人敏昂萊大將向新任命的總司令葉溫烏上將移交國旗。（Reuters）

此次總統選舉奠基於去年12月至今年1月舉行，軍方支持的聯邦鞏固與發展黨（USDP）在該選舉中贏得逾80%​ 的議會席位，加上軍方依法佔有的非選舉議席，確保了其對國會的絕對控制。

然而，敏昂萊就任之際，緬甸內戰仍在持續。包括昂山素姬所屬政黨殘餘力量及少數民族武裝在內的多個反軍方團體，本週宣布組成新的聯合陣線「聯邦民主聯盟指導委員會」，誓言「徹底摧毀包括軍事獨裁在內的所有獨裁形式」。