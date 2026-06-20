澳洲出現首宗本土H5N1禽流感個案

澳洲農業部長哥連斯 ( Julie Collins）6月20日表示，當地錄得首宗本土H5N1禽流感個案。



路透社及《衛報》報道，哥連斯稱，西澳州省（Western Australia）南部勒格蘭角國家公園（Cape Le Grand national park）上周日（15日）發現一隻棕色賊鷗（brown skua）不適，其後不治。

當局經化驗後，證實該隻鳥類死於H5N1；而在同一地區亦有一隻巨鸌（giant petrel）證實受感染。

圖為棕色賊鷗（brown skua）。（Getty Images）

哥連斯稱，目前當地沒有證據顯示大量鳥類感染死亡的情況，亦沒有家禽類受感到個案。她承諾會協調全國應對，並先專注於找出H5N1在當地野生傳播的規模。

總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）同日較早時表示，當地「失守」出現H5N1一事令人擔憂，強調政府將優先研究限制病毒擴散，但重申當局已未雨綢繆。