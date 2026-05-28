澳洲控告3M索償逾百億元　涉消防泡沫「永久化學物」污染

澳洲聯邦政府5月28日宣布對美國化工巨頭3M公司提起法律訴訟，指控其生產的含PFAS（全氟/多氟烷基物質，又稱永久化學物）消防泡沫造成廣泛污染，並尋求超過20億澳元（約112.3億港元）的損害賠償。此案是澳洲政府有史以來提出的最大規模索償訴訟。



澳洲總檢察長羅蘭（Michelle Rowland）指控，3M公司曾保證其消防泡沫安全、可生物降解且無毒，但卻隱瞞自家測試顯示該產品會造成「重大不利環境影響」的結果。

該泡沫曾用於澳洲全國28個國防基地。澳洲國防部助理部長卡利勒（Peter Khalil）表示，政府已耗資13億澳元處理污染影響，包括向受影響社區支付4.08億澳元和解金，並處理超過20萬公噸受污染土壤及130億公升水。

3M公司位於美國的總部大樓（Getty）

3M公司發表聲明表示將在法庭上抗辯這些指控。聲明指，公司從未在澳洲生產PFAS，且大約20年前已停止在澳銷售相關產品，但澳洲國防部其後仍繼續使用含PFAS的消防泡沫近20年。

PFAS被稱為「永久化學物」，因其不會在自然環境中分解，並與肝損傷、嬰兒出生體重過輕及睾丸癌等健康問題相關。3M此前在2023年曾與美國多個公共供水系統達成103億美元和解，以解決與PFAS相關的水污染索賠。