美國伊朗第一輪談判結束　特朗普威脅不達協議或接管霍爾木茲海峽

伊朗談判代表團、美國副總統萬斯（JD Vance）、巴基斯坦總理與陸軍參謀長等談判代表在6月21日（周日）抵達瑞士，就美伊早前達成的首階段停火協議開啟技術層面談判。目前，美伊雙方的第一輪談判已經結束。特朗普同日在接受霍士新聞（Fox News）電話訪問時表示，如果美伊無法達成協議，美國可能會「接管」霍爾木茲海峽。



美媒報道，特朗普稱，「如果必要的話，我們可能會接管海峽。如果他們不達成協議，我們將收取通行費。」據悉，伊朗代表團已向美方提出抗議，並在特朗普發出威脅後權衡各種方案。

2026年6月21日，美國副總統萬斯（JD Vance）在瑞士出席與伊朗的會談（Reuters）

伊朗國家媒體周六報道稱，伊朗軍方表示，由於以色列涉嫌違反黎巴嫩停火協議，以及美國「未能執行」結束戰爭臨時協議的第一條款，伊朗將關閉霍爾木茲海峽。

特朗普在霍士新聞的電話訪問中，似乎威脅要恢復美國對伊朗的轟炸，稱「你們要是關閉了海峽，你們的國家就完了。你們甚至都回不了你們的國家。」

特朗普亦重申，他相信美國可以成為霍爾木茲海峽的「守護天使」，並從經由該海峽運輸的石油中抽取20%。