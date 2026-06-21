美伊在瑞士會談　萬斯稱取重大進展　據報伊朗代表團拒與美方合照

伊朗談判代表團、美國副總統萬斯（JD Vance）、巴基斯坦總理與陸軍參謀長等談判代表在6月21日抵達瑞士，就美伊早前達成的首階段停火協議開啟技術層面談判。萬斯表示，雙方在過去數小時內取得重大進展，卡塔爾首相穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）就稱，今天的會議只是實現目標的開始。



2026年6月21日，在美國、伊朗、巴基斯坦與卡塔爾於瑞士舉行的4方會談開始時，美國副總統萬斯、巴基斯坦總理夏巴茲及卡塔爾首相穆罕默德會見傳媒（Pool via Reuters）

會談地點為瑞士的布爾根施托克渡假村。

路透社報道，美伊在卡塔爾、巴基斯坦的斡旋下舉行會談，上演4方會晤。美方代表團由萬斯率領，伊方代表團由伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Ghalibaf）帶領。

在會談開始時，萬斯、巴基斯坦總理夏巴茲及卡塔爾首相穆罕默德會見傳媒及合照，未見伊朗官員加入。

傳伊朗代表團拒與美方合影

中國央視新聞其後引述接近伊朗談判團隊的消息人士報道，美方及會議組織方原計劃在多邊會談開始時安排伊朗與美國代表團握手並合影，伊朗談判代表團團長及整個談判團隊對此類安排表示反對，並稱不會與美方代表團共同出席合影環節。

消息人士指，在伊方拒絕後，相關直播及合照儀式在沒有伊朗代表團參與的情況下進行，隨後伊朗代表團才進入會場參加會議。

另有現場照片顯示，在4方會談開始前，伊朗外長阿拉格齊與巴基斯坦總理夏巴茲握手。

2026年6月21日，在美國、伊朗、巴基斯坦與卡塔爾於瑞士舉行的4方會談開始前，伊朗外長阿拉格齊（左）與巴基斯坦總理夏巴茲（右）握手（Pool via Reuters）

萬斯：特朗普要求「翻開新一頁」

萬斯表示，美國總統特朗普（Donald Trump）要求與伊朗通過談判「翻開新的一頁」，改變兩國人民的關係。他稱，此次技術性談判將「使我們歷史上第一次能夠作為團隊坐在一起」，稱如今雙方「看到一個共同的未來，大家可以攜手促進和平與繁榮」，預計數小時內雙方還會取得更多進展。

↓ 在4方會談前，伊朗外長阿拉格齊會見瑞士外長卡西斯 ↓

2026年6月21日，美國副總統萬斯的車隊抵達在瑞士的會談場地布爾根施托克渡假村（Reuters）

他還表示，過去幾天中美國在確保黎巴嫩停火方面取得了重大進展，又指「這類停火總是有點混亂」。

萬斯早前稱，美伊談判重點為核問題與黎巴嫩停火，伊朗官員表示，結束黎巴嫩衝突是伊朗代表團此次議程中最重要的事項。

2026年6月20日，萬斯在美國啟程前往瑞士（Reuters）

美媒引述來自伊朗方面的外交消息人士指，在瑞士舉行的會談中，有關黎巴嫩問題的緊急會議列入議程，並會成為首個討論的議題，報道引述一名伊朗官員指，結束在黎巴嫩的衝突是「伊朗代表團議程上最重要的事項」。

美伊原定於周五（19日）在瑞士舉行技術層面會談，惟因以黎衝突影響而取消。

↓ 巴基斯坦總理辦公室發布影片，顯示總理夏巴茲已抵達瑞士 ↓