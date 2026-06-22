美伊談判　伊朗代表團不滿特朗普言論　一度拉隊離場抗議

伊朗談判代表團在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次發出威脅言論後，突然暫停與美方在瑞士比爾根山的談判，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Ghalibaf）還警告美國「說話當心」。



綜合《華爾街日報》和法媒報道，美伊代表團周日（6月21日）在瑞士琉森湖畔比爾根山（Bürgenstock）舉行談判之際，特朗普又在社媒平台貼文，要伊朗立即停止黎巴嫩代理人（意指真主黨）的行動。他恫言：「如果它們不停手，我們將再次狠狠打擊伊朗。就像上周那樣，而且會更猛烈！」

伊朗國家媒體指特朗普的言論違反了17日簽署的諒解備忘錄。

根據特朗普和伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）遠程簽署的諒解備忘錄第一條，兩國承諾「不對彼此使用武力或以武力相威脅」。

擔任伊朗首席談判代表的卡利巴夫在特朗普發出警告貼文後說：「他們最好說話當心點，我們的武裝力量已經準備好以另一種方式回應他們。」

卡利巴夫說：「難道他們還沒有覺察到，如果他們的威脅真的管用，他們今天就不會陷入這種絕境。不管他們嘴上怎麼說，我們才是真正付諸行動的人。」

伊朗媒體稱，伊朗代表團就特朗普上述言論向美方提出抗議，同時離開會場，暫停了已經進行80分鐘的談判，轉向內部磋商。報道稱，伊朗方面正在制定適當的回應方案。

2026年5月23日，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在德黑蘭會見了巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）。（X@iribnews_irib）

針對這一事件，黎巴嫩「廣場」電視台報道，伊朗的回應很明確，除非特朗普就他的威脅言論道歉，並且以色列軍隊撤出黎巴嫩南部，否則伊朗代表團不會重返談判桌。

在美伊代表團在瑞士談判之時，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）重申，以軍將根據安全需要繼續駐紮在黎巴嫩南部。他也再次誓言決不允許伊朗獲得核武器。

伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部20日稱，因以色列持續不斷襲擊黎巴嫩，伊朗已再次關閉霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。美國官員否認海峽已經關閉，但商業航運數據顯示，關閉海峽立即產生了影響。

美國副總統萬斯（左）、巴基斯坦總理夏巴茲（中）及卡塔爾首相穆罕默德（右）2026年6月21日在瑞士出席4方會談（Pool via Reuters）

另據路透社報道，伊朗法爾斯通訊社21日引述伊朗軍方消息人士說，在另行通知之前，不會再發放新的海峽通行許可。

伊朗也表明，在黎巴嫩戰事結束且伊朗獲得美方承諾的經濟利益之前，包括核計劃在內的下一階段談判不可能啟動。

伊朗總統澤希齊揚21日重申，伊朗不會放棄濃縮鈾的權利，但他也再次否認伊朗想要發展核武器。

本文獲《聯合早報》授權轉載

