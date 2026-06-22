美伊談判　伊朗代表團不滿特朗普言論　一度拉隊離場抗議

撰文：聯合早報
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伊朗談判代表團在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次發出威脅言論後，突然暫停與美方在瑞士比爾根山的談判，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Ghalibaf）還警告美國「說話當心」。

綜合《華爾街日報》和法媒報道，美伊代表團周日（6月21日）在瑞士琉森湖畔比爾根山（Bürgenstock）舉行談判之際，特朗普又在社媒平台貼文，要伊朗立即停止黎巴嫩代理人（意指真主黨）的行動。他恫言：「如果它們不停手，我們將再次狠狠打擊伊朗。就像上周那樣，而且會更猛烈！」

伊朗國家媒體指特朗普的言論違反了17日簽署的諒解備忘錄。

根據特朗普和伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）遠程簽署的諒解備忘錄第一條，兩國承諾「不對彼此使用武力或以武力相威脅」。

擔任伊朗首席談判代表的卡利巴夫在特朗普發出警告貼文後說：「他們最好說話當心點，我們的武裝力量已經準備好以另一種方式回應他們。」

卡利巴夫說：「難道他們還沒有覺察到，如果他們的威脅真的管用，他們今天就不會陷入這種絕境。不管他們嘴上怎麼說，我們才是真正付諸行動的人。」

伊朗媒體稱，伊朗代表團就特朗普上述言論向美方提出抗議，同時離開會場，暫停了已經進行80分鐘的談判，轉向內部磋商。報道稱，伊朗方面正在制定適當的回應方案。

2026年5月23日，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在德黑蘭會見了巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）。（X@iribnews_irib）

針對這一事件，黎巴嫩「廣場」電視台報道，伊朗的回應很明確，除非特朗普就他的威脅言論道歉，並且以色列軍隊撤出黎巴嫩南部，否則伊朗代表團不會重返談判桌。

在美伊代表團在瑞士談判之時，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）重申，以軍將根據安全需要繼續駐紮在黎巴嫩南部。他也再次誓言決不允許伊朗獲得核武器。

伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部20日稱，因以色列持續不斷襲擊黎巴嫩，伊朗已再次關閉霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。美國官員否認海峽已經關閉，但商業航運數據顯示，關閉海峽立即產生了影響。

美國副總統萬斯（左）、巴基斯坦總理夏巴茲（中）及卡塔爾首相穆罕默德（右）2026年6月21日在瑞士出席4方會談（Pool via Reuters）

另據路透社報道，伊朗法爾斯通訊社21日引述伊朗軍方消息人士說，在另行通知之前，不會再發放新的海峽通行許可。

伊朗也表明，在黎巴嫩戰事結束且伊朗獲得美方承諾的經濟利益之前，包括核計劃在內的下一階段談判不可能啟動。

伊朗總統澤希齊揚21日重申，伊朗不會放棄濃縮鈾的權利，但他也再次否認伊朗想要發展核武器。

本文獲《聯合早報》授權轉載

伊媒：若黎巴嫩戰事無法結束　美伊間其他議題談判將不會進行美國伊朗第一輪談判結束　特朗普威脅不達協議或接管霍爾木茲海峽特朗普要求德黑蘭制止真主黨製造事端　否則恢復攻擊伊朗
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