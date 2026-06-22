芝加哥爆多宗槍擊案造成至少7死　特朗普再次呼籲國民警衛隊介入

美國芝加哥警方稱，自6月19日以來，當地發生多宗槍擊案，造成至少7人死亡，數十人受傷。總統特朗普（Donald Trump）再次呼籲，國民警衛隊介入這座中西部城市。



根據芝加哥警方公佈的初步資訊顯示，自上周五下午5點以來，至少發生了24宗槍擊事件。其中，上周五晚上，一輛汽車停在芝加哥街頭，車內兩人開槍射擊，造成至少12名聚集在街頭的民眾中槍受傷。

這次多宗槍擊案發生在美國六月節（Juneteenth），這是個慶祝美國奴隸制結束的節日。芝加哥市長約翰遜（Brandon Johnson）上周六在社交平台X上發文譴責槍擊案。他寫道：「原本應該是六月節的慶祝和社區反思之夜，卻被一場可怕的暴力事件徹底摧毀了，我向遇難者及其親人致以最深切的慰問和祈禱……暴力在我們這座城市沒有立足之地，肇事者必將受到法律的製裁。」

2025年3月5日，美國華盛頓特區，芝加哥市長約翰遜（Brandon Johnson）出席眾議院監督與問責委員會聽證會。（Reuters）

特朗普周日在社交媒體Truth Social發帖文，質疑伊利諾伊州州長普里茨克（JB Pritzker）為何不接受軍隊部署。他寫道：「為什麼普里茨克州長不打電話給我尋求幫助？我可以在一個月內讓芝加哥成為一個安全的城市，一年內，它將成為最安全的城市之一！！！」他指，華盛頓特區已經從美國最危險的城市之一變成了最安全的城市之一。

特朗普周日在社交媒體Truth Social發帖文，質疑伊利諾伊州州長普里茨克（JB Pritzker）為何不接受軍隊部署。(Truth Social)

普里茨克多次拒絕特朗普將國民警衛隊成員聯邦化的提議，並在去年提出訴訟，試圖阻止特朗普政府的部署。雖然芝加哥警方的數據顯示，與去年上半年相比，槍擊事件略有增加，但過去幾年，該市的暴力犯罪率總體呈下降趨勢，與全國趨勢一致。