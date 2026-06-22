韓國軍方譴責朝鮮在軍事分界線附近設障　違反停戰協定

韓國軍方譴責朝鮮在韓朝軍事分界線以北地區一帶設置障礙物的行為公然違反朝鮮戰爭《停戰協定》。



韓聯社報道，韓國聯合參謀本部星期一（6月22日）發佈立場文件稱，韓軍將與聯合國軍司令部保持緊密合作，持續採取應對措施。

韓聯參還說，韓軍正密切關注朝軍在軍事分界線一帶的作業動向，並在保持穩固的軍事戒備態勢的同時，穩控軍事局勢。

據悉，韓聯參所提及的障礙物，是指朝鮮在軍事分界線臨近地區設置的鐵柵欄。

韓朝關係：A South Korean soldier stands guard in the truce village of Panmunjom inside the demilitarized zone (DMZ) separating the two Koreas, South Korea, February 7, 2023. （Reuters）

朝鮮領導人金正恩於2023年底將韓朝關係定性為「敵對的兩國關係」，並指示對邊境地區進行要塞化工作。據此，朝鮮於2024年4月起在軍事分界線以北地區展開通視道作業，修建道路，設置鐵柵欄並埋設地雷。

值得一提的是，朝鮮在部分路段設置的鐵柵欄距離軍事分界線只有80至90米，有違反《停戰協定》之虞。協定將韓朝軍事分界線以南和以北各兩公里範圍劃定為非軍事區，並禁止在此實施敵對行為。

但聯合國軍司令部就此事持慎重態度，稱應該基於整體背景瞭解在非軍事區內的活動，要塞化建設等防禦性措施並不自動構成《軍事協定》的違反。

本文獲《聯合早報》授權轉載

