電話過敏：逾4成千禧Z世代避接電話　1成指臨時來電壓力大過分手

美國一項研究披露Z世代及千禧年代打工人患上「電話過敏症（callergy）」。《商業內幕》（Business Insider）20日報道引述調查發現，逾四成年輕在職人士會逃避接聽電話，近六成會在致電前先寫好劇本或演練。



自我提升應用程式「RiseGuide」訪問2,000名受訪者後發現，Z世代及千禧年代在職人士傾向以文字、電郵及社交媒體溝通，42%受訪者會刻意不接電話，58%人在致電他人前會預先寫好講稿或排練。

一成受訪者更指出，毫無預警的來電比分手或職場面試帶來的壓力還大。

但這種「電話過敏症」正影響年輕一代的職業發展，近八成逃避通話的受訪者坦言，該習慣令他們錯失工作或賺錢機會。

美國一項研究披露Z世代及千禧年代打工人患上「電話過敏症（callergy）」。資料圖片）

一名受訪的Z世代人力資源從業者坦言，平日多數拒聽陌生來電，只有在求職時才會勉強接聽，形容接電話猶如「開盲盒」。他稱自己偏好事前約定好、有明確目的電話。

該應用程式的時間管理和效率顧問Jaimee Campanella分析指，通訊科技為人們提供藉口以逃避真實對話，習慣用文字編輯回覆令年輕人缺乏即時溝通技巧練習，錯失機會之餘，更可能令關係緊張，將小問題化大。