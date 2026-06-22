AI當咖啡店老闆狂虧本　因「健忘」重複下單　兩萬資金燒剩五千

來自美國三藩市的科技新創公司Andon Labs在瑞典斯德哥爾摩開設實驗咖啡店。這家店的最高決策者，正是搭載Google技術的AI助理Mona。



瑞典咖啡店驚見AI大波士 獨立搞定營業許可卻敗在香蕉囤貨

北歐街頭飄散着濃郁咖啡香，不過走進這間店，點餐方式很不一樣。櫃枱沒有熱情招呼的人員，迎面而來的是一隻神祕話筒，顧客得直接與後台的人工智慧系統對話。面對顧客詢問今天為何沒有供應麵包，語音另一端的AI助理Mona用帶有磁性的聲音回應，表示沒麵包了確實不太好，雖然當下無法從系統直接解決，但會立刻通知現場的人類員工處理。這幅充滿未來感的景象，是科技與現實碰撞的最新實驗。

Andon Labs開設於瑞典斯德哥爾摩的實驗咖啡廳。（截取自YouTube@Andon Labs）

三藩市新創跨海瘋實驗 測試AI當老闆的倫理界線

這場前衛的餐飲革命，幕後推手是來自美國三藩市的科技新創公司Andon Labs。團隊專門從事人工智慧安全與研究，這次特別選在瑞典斯德哥爾摩開設實驗咖啡廳，核心目的就是要探索科技未來的實體應用。

這家店的最高決策者，正是搭載Google技術的AI助理Mona。Andon Labs技術人員派特森表示，進行這項實驗，是因為認為人工智慧未來將成為社會中不可或缺的一部分，因此想透過計畫來觀察，當今天是由AI來擔任老闆、僱用人類員工，甚至去營運實體店面時，中間會衍生出哪些倫理問題。

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法律文件一把罩 採購邏輯卻讓咖啡師大崩潰

從面試僱用員工到管理後台庫存，最高主管Mona幾乎掌控了店內營運的各個層面。當初團隊僅僅將房屋租約輸入系統，Mona就展現出驚人的精明幹練，獨立搞定繁雜的用電合約、食品處理登記，連戶外座位區的各種營業許可都順利申請達陣。

原本以為迎來了菁英主管，但天天與主管相處的人類員工卻叫苦連天，直呼這位AI老闆的採購邏輯令人匪夷所思。店內咖啡師葛傑丹表示，主管進貨真的很糟糕，現場遇到過好多次沒麵包或麵包太多的窘境，烘焙坊有時會突然送來一堆東西，像是高達15公斤的香蕉、店內根本用不到的番茄罐頭，甚至是九公升或三公升的大罐裝椰奶。

科技也有健忘症 窗口容量上限引發瘋狂重複下單

精明的AI之所以在採購上摔大跤，技術人員點出了關鍵原因，問題出在上下文窗口的限制。這項硬件限制就像人類會健忘一樣，一旦先前的訂單紀錄超出記憶容量，系統就會自動抹除記憶，忘記昨天才剛執行過採購，進而導致瘋狂重複下單。

目前這家溫馨小店，已經在倉庫默默囤積了高達六千張餐巾紙與四套急救箱。學術界對此也抱持審慎態度，KTH皇家理工學院副教授卡拉卡亞認為，問題在於大家是否在乎這些可能發生的負面影響，還是根本不在乎，直接讓AI代理人決定一切，這攸關大家在不在乎有人食物中毒、在不在乎有人被解僱，或者招聘過程中是否存在偏見。

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兩萬美金燒到剩五千 數位經理人急需惡補成本控制

雖然名義上是由科技管事，不過目前店內的兩名人類員工，在法律層面上依然是由母公司Andon Labs負責僱用，一旦營運狀況惡化，背後的人類團隊還是會及時介入干預。這場備受矚目的科技實驗目前還沒有明確的截止日期，但在斯德哥爾摩競爭極其激烈的咖啡市場中，這位AI大老闆顯然還沒掌握賺錢密碼。

實驗開始時配置了兩萬一千多美元的創業資金，在經歷一連串採購災難後，如今帳面上只剩下不到五千美元。看來人工智慧想要在人類的商業世界站穩腳步，首要任務得先報名一堂成本管理課。

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