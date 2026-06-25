共同網：2名日本人在華被捕　或因試圖加工稀土磁體出口

《共同網》6月25日引述多位知情人士報道，日本富士電機集團兩名日籍員工日前在遼寧省大連市被拘留，他們被指試圖將稀土磁體以可拆除的狀態加工成電機等成品後出口。中國海關似乎認為其目的是在出口後拆除成品以取出稀土磁體。



據報道，在中日關係持續緊張的背景下，中國今年1月收緊對日本的出口管制。過去數月，日本企業要取得中國政府對稀土出口的許可變得困難，導致整體採購陷入停滯。

2026年1月21日，圖中展示帶有稀土元素（REE）的符號和原子序數的方塊。（Reuters）

報道引述知情人士指，被捕的兩名日本人中，一人為富士電機集團當地法人的高層，另一人據信是到中國的出差人員。兩人均於5月被中國海關拘留，涉嫌干犯走私國家禁止進出口貨物罪。

日本內閣官房長官木原稔6月24日在記者會上表示，兩人分別在5月18日和25日被捕。中國海關均在拘捕翌日向日本駐外使領館通報事件。木原稔以目前處於調查階段以及「保護個人私隱」為由並沒有說明具體情況，表示「將與本人及相關人員保持聯繫，從保護日本人的角度妥善應對。」

2026年3月24日，中國北京，國家博物館舉辦的中國製造業成就展上，釹鐵硼磁粉和稀土永磁材料在稀土元素生產展區展出。（Reuters）

報道引述熟悉稀土行業的人士指，假如將稀土磁體以無法拆除的狀態加工成製品，就不屬於中國出口管制對象；但假如稀土磁體是可拆除的狀態，則有可能被視為違法。