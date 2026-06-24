日企在華日籍員工涉私運稀土製品被捕　北京：違反中國法律被拘留

共同社6月24日報道，有任職於日企在華分支機構的日本籍男性員工，於5月下旬因涉嫌將稀土相關物品私運出境，在遼寧省大連市被中國執法部門逮捕。



中國外交部發言人郭嘉昆24日在例行記者會上答問時表示，據了解，兩名日本人因違反中國法律被中方主管部門依法拘留，中方已向日方通報有關個案情況，「我們想強調的是，日方應教育提醒在華日本公民和企業遵守中國法律法規。」

日媒引述知情人士透露，涉事男子隸屬日本一家重型電機製造商的中國子公司，其在未取得合法出口審批手續的情況下，試圖將受管制的稀土加工品輸往海外，觸犯內地戰略稀土出口相關監管規定。

日本首相高市早苗去年11月發表涉台言論，嚴重損害中日關係，引發中方強烈反對，北京方面已加強對稀土的出口管制、調整對日供應規模，不僅對日本的稀土出口量大減超八成，碳化鎢、鎢粉等關鍵鎢加工產品對日出口量已歸零。

日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事論」以來，中日關係日趨緊張，多項官方及民間交流因此被喊停或推遲。（Getty Images）

日媒分析，此次本次日籍員工涉案被查事件，恐將進一步加劇高市早苗錯誤言論引發的中日雙邊緊張態勢。