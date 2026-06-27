日媒：中國USB「手指」藏病毒　潛伏日本防衛系統一年

《日經新聞》獨家獲取日本陸上自衛隊內部文件，揭露機構內的機密系統終端上，持續使用植入了惡意軟件的中國產U盤長達約一年。直到2025年2月，陸上自衛隊中部司令部的一名職員發現電腦速度緩慢，檢查插入的U盤後才發現其中暗藏電腦病毒。



對此，陸上自衛隊幕僚公關室承認：「2025年2月，中部司令部徹查的一個U盤中檢測出惡意軟件。」報告顯示，陸上自衛隊內部的480台電腦中，有至少50台或已「中招」。

負責防範網絡攻擊的「網絡部隊」對回收的U盤進行了分析，發現它們是中國製造的劣質產品。這些U盤內安裝的並非正規的晶片，而是廉價且處理速度慢的microSD卡，病毒正是被植入在這些卡中。中部司令部共發現六個帶病毒的U盤，有超過50台電腦連接過這些U盤。

報道稱，防衛總部和自衛隊共同使用的系統，分為可連接互聯網的「開放」型，以及需要高度保密的「封閉」型。由於在實際運作中，系統之間需要頻繁進行數據交換，自衛隊通常使用U盤傳輸數據。

在安全機制上，部隊內會對所採購和使用的電腦進行病毒篩查。然而，此次漏洞在長達一年的時間裏未被察覺，陸上自衛隊的一名高官認為，原因可能是U盤被排除在電腦安全軟件的病毒掃描外。

日經引述美國一家網絡安全公司的報告，指同一病毒曾被中國黑客組織使用。他們利用U盤作為「跳板」發起網絡攻擊並竊取信息，攻擊目標包括越南等國，以及澳大利亞的政府機構、教育機構和電信公司。因此，不排除日本已成為這個組織的目標。

基於日本醫療保健、教育、製造業和金融等行業也廣泛使用Ｕ盤，自衛隊的U盤病毒事件引起日本輿論的關注。

日本防長小泉進次郎星期五（6月26日）首次對部隊U盤事件做出回應。

2026年5月31日，日本防衛大臣小泉進次郎在新加坡舉行的香格里拉對話會上發表演說。（Reuters）

他承認在電腦病毒檢測相關規定方面確實存在疏漏。但他也強調，「惡意軟件並未對陸上自衛隊的系統造成重大影響」。 為防止此類事件再次發生，日本防衛當局正在對採購電腦和軟件的程序進行更嚴格的監控。

本文獲《聯合早報》授權轉載

