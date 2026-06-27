日媒：中國USB「手指」藏病毒 潛伏日本防衛系統一年
《日經新聞》獨家獲取日本陸上自衛隊內部文件，揭露機構內的機密系統終端上，持續使用植入了惡意軟件的中國產U盤長達約一年。直到2025年2月，陸上自衛隊中部司令部的一名職員發現電腦速度緩慢，檢查插入的U盤後才發現其中暗藏電腦病毒。
對此，陸上自衛隊幕僚公關室承認：「2025年2月，中部司令部徹查的一個U盤中檢測出惡意軟件。」報告顯示，陸上自衛隊內部的480台電腦中，有至少50台或已「中招」。
負責防範網絡攻擊的「網絡部隊」對回收的U盤進行了分析，發現它們是中國製造的劣質產品。這些U盤內安裝的並非正規的晶片，而是廉價且處理速度慢的microSD卡，病毒正是被植入在這些卡中。中部司令部共發現六個帶病毒的U盤，有超過50台電腦連接過這些U盤。
報道稱，防衛總部和自衛隊共同使用的系統，分為可連接互聯網的「開放」型，以及需要高度保密的「封閉」型。由於在實際運作中，系統之間需要頻繁進行數據交換，自衛隊通常使用U盤傳輸數據。
在安全機制上，部隊內會對所採購和使用的電腦進行病毒篩查。然而，此次漏洞在長達一年的時間裏未被察覺，陸上自衛隊的一名高官認為，原因可能是U盤被排除在電腦安全軟件的病毒掃描外。
日經引述美國一家網絡安全公司的報告，指同一病毒曾被中國黑客組織使用。他們利用U盤作為「跳板」發起網絡攻擊並竊取信息，攻擊目標包括越南等國，以及澳大利亞的政府機構、教育機構和電信公司。因此，不排除日本已成為這個組織的目標。
基於日本醫療保健、教育、製造業和金融等行業也廣泛使用Ｕ盤，自衛隊的U盤病毒事件引起日本輿論的關注。
日本防長小泉進次郎星期五（6月26日）首次對部隊U盤事件做出回應。
他承認在電腦病毒檢測相關規定方面確實存在疏漏。但他也強調，「惡意軟件並未對陸上自衛隊的系統造成重大影響」。 為防止此類事件再次發生，日本防衛當局正在對採購電腦和軟件的程序進行更嚴格的監控。
本文獲《聯合早報》授權轉載