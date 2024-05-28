日本首例　男子涉用AI製造電腦病毒被捕

日本川崎的一名25歲失業男子，5月27日因涉嫌使用在線交互式生成人工智能（AI）創建一種電腦病毒被捕。



這相信是日本第一宗涉及使用生成式AI系統創建電腦病毒的案件。

日本英文報章《日本新聞》報道，日本警視廳5月27日逮捕林琉暉（Ryuki Hayashi），罪名是涉嫌製作包含未經授權命令的電子或磁記錄。調查人員相信他於2023年3月向多個生成式AI系統發出指令後，利用家裡的電腦和智能手機，將創建惡意軟件程序的訊息結合。

警方說，這個精心設計的電腦病毒，旨在執行諸如加密目標系統上的數據，並要求加密貨幣作為贖金等操作。目前還沒有關於這款電腦病毒造成損害的報告。

林琉暉已在訊問中承認自己的罪行，他說：「我想通過勒索軟件賺錢。我認為我可以要求AI為我做任何事情。」

圖為2024年2月19日路透社製作的設計圖片，相中Artificial Intelligence AI字樣前方，有一些使用電腦和智能手機的人的剪影。（Reuters）

OpenAI的AI聊天機器人ChatGPT等平台已加強措施，防止犯罪活動相關的輸出。然而，據消息人士透露，互聯網上的一些交互式AI系統提供可用於犯罪目的的無限訊息。

據報道，林琉暉向AI系統發出指令時， 隱瞞他創建電腦病毒的目的，以獲取加密文件和勒索贖金所需的設計訊息。據說他在網上搜索非法獲取訊息的方法。

日本警視廳也在調查林琉暉使用的生成AI功能。

日本警視廳2024年3月以涉嫌欺詐罪逮捕林琉暉，罪名為欺詐性註冊智能手機SIM卡。警方在他家中查獲的電腦和其他物品中發現其自製的病毒。

本文獲《聯合早報》授權轉載

