委內瑞拉大地震　母捨命護1歲女　足球員夫心碎：你永遠是英雄

委內瑞拉6月24日傍晚接連發生黎克特制達到7.2級及7.5級的大地震，重創當地，截至27日有至少920人死亡及3,360人受傷。當地一位足球員心碎發文，講述妻子捨命保護1歲女兒，不幸身亡。



足球員貝洛（Héctor Bello）效力於乙級球隊Marítimo de La Guaira，在地震發生時，其妻子安德莉亞（Andrea Bello）以肉身保護1歲女兒，不幸建築物倒塌，她因此身亡，女兒則成功存活，正在醫院留醫。

貝洛在Instagram傷心發文稱，「我該怎麼跟女兒解釋，你為了救她而犧牲了自己，而我當時卻不在她身邊，什麼也做不了？請賜予我力量，我真的承受不住了。」

他之後稱「你永遠是我們最愛的英雄。我一定要讓寶寶記得你有多棒，你有多愛她。我會告訴她你是如何救了她，如何為女兒獻出生命，你是一位多麼勇敢的女子，即使在生命的盡頭，你也從未拋棄過她。」

這次地震造成大量傷亡，委內瑞拉國民議會議長羅德里格斯（Jorge Rodríguez）6月26日表示，當地383棟建築物受損，至少172人仍受困在廢墟下。一個專門用於接收失蹤人口報告的網站，截至26日下午已收到超過5萬份報告。