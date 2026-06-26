委內瑞拉大地震　升至起碼589死　17國救援隊前往協助搜救

委內瑞拉6月24日傍晚接連發生黎克特制達到7.2級及7.5級的大地震，前後相隔僅39秒，成為當地超過一世紀以來最強烈的地震。當地代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）表示，死亡人數升至589人，另有2980人受傷。



傷者人數未知是否有誤，《衛報》報道，當地衛生部長前一天稱傷者人數為超過4300人，與如今代總統所說的2980出現較大差異。

委內瑞拉6月24日傍晚接連發生黎克特制達到7.2級及7.5級的大地震，當地傷亡慘重（Reuters）

17國救援隊前往協助搜救

聯合國表示，來自至少17個國家的國際搜救隊正在前往委內瑞拉，協助尋找倖存者。

全國代表大會主席Jorge Rodriguez（代總統羅德里格斯之兄長）早前說有200人被困，250棟建築物受損或被毀。 據報道，嚴重受損的建築物包括至少8家醫院、委內瑞拉紅十字會總部和法國大使館。

內政部長Diosdado Cabello Rondón則指，重災區拉瓜伊拉州（Estado La Guaira）約有7萬個家庭受影響。

內政部長Diosdado Cabello Rondón則指，重災區拉瓜伊拉州（Estado La Guaira）約有7萬個家庭受影響。（sna.gob.ve）

當地救援人員正與時間競賽，試圖營救被困在倒塌建築廢墟下、仍有生命跡象的人。有救援人員說，目前救援工作面臨巨大困難，不僅缺乏受過專業訓練的救援人員，技術設備也嚴重不足。

委內瑞拉多年來經濟動盪，基礎建設脆弱，這次地震更是雪上加霜。由於首都及週邊沿海地區餘震不斷，救援工作更加複雜。