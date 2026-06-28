以色列黎巴嫩達成框架協議　內塔尼亞胡：沉重打擊伊朗及真主黨

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）盛讚美國斡旋達成與黎巴嫩的協議，稱這是一項歷史成就，對宿敵伊朗和真主黨（Hezbollah）造成了沉重打擊。



法媒報道，內塔尼亞胡周六（6月27日）說：「昨天（26日）……經過以色列和黎巴嫩的直接談判，我們為以色列國達成一項歷史協議。這對伊朗和真主黨來說是一個打擊。」

不過，他重申，以色列軍隊將繼續駐紮在黎巴嫩境內約10公里​​處設立的所謂「安全區」內。「我們將一直駐紮在這個區域，直到真主黨和其他恐怖組織解除武裝為止。」

內塔尼亞胡說，美國和黎巴嫩都承認以色列有權在黎巴嫩境內維持安全區，「只要安全區對於維護我們雙方的安全仍屬必要」。

他也稱，自「戰爭開始以來」，以軍已打死9000多名黎巴嫩真主黨武裝人員，僅過去兩周就打死200多人，並且正在整個「安全區」內清除黎真主黨武裝基礎設施。

2026年6月15日，以色列總理內塔尼亞胡在耶路撒冷舉行記者會，宣布美伊達成協議。（Reuters）

不過，真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem）稱，這份協議「有辱人格、令人羞恥，是對主權的放棄」，並警告稱協議可能導致以色列吞併黎巴嫩南部。

他說，這份是無效的，應當由美伊諒解備忘錄取代。

儘管卡西姆抨擊這項協議，但以色列國防部長卡茨（Israel Katz)）堅稱，只要真主黨保持武裝狀態，以色列軍隊就可以繼續駐紮在黎巴嫩。

他已指示以色列軍隊「做好在黎巴嫩南部長期駐紮的準備」，並且「只要真主黨這個恐怖組織在黎巴嫩全境不被解除武裝，以色列就不會在黎巴嫩南部重新部署軍隊，也不會撤軍」。

2026年6月26日，美國華盛頓國務院，在國務卿魯比奧（Marco Rubio）的見證下，來自美國、以色列和黎巴嫩的代表簽署三方框架協議。（Reuters）

黎巴嫩、以色列和美國外交官經過四天談判後，周五達成三方框架協議。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在協議簽署後發聲明說，協議為解除真主黨的武裝和所掌控的基礎設施制定「明確和有序的過程」，美國將主導一個軍方工作小組協助落實。

他透露，美國將投入大量資源，包括立即撥款1億美元，與聯合國協調為黎巴嫩人民提供人道援助；美國也將撥出3000萬美元，協助黎軍「更有效地在黎巴嫩境內建立主權」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

