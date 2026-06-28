特朗普：伊朗違反停火協議 美軍再空襲對方導彈儲存設施及雷達站
撰文：王海
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美國中央司令部（CENTCOM）6月27日表示，按照總統特朗普（Donald Trump，又譯川普喔）指示，美軍連續兩日向伊朗目標發動空襲。特朗普其後在網上發文，指責伊朗違反停火協議，並指美軍軍機對伊朗儲存導彈和無人機的設施，以及沿海雷達站發動攻擊。
特朗普在其社交平台發文表示：「美國戰機再次襲擊了伊朗的導彈和無人機儲存設施以及沿海雷達站，因為伊朗再次違反了停火協議！他們很可能永遠不會學到教訓！或許有一天，我們將無法再保持理性，被迫以武力完成我們已經成功啟動的工作。如果這種情況發生，伊朗將不復存在！」
美軍中央司令部較早前在一份聲明中表示，美軍26日（周五）對伊朗25日襲擊「永恆可愛」號貨輪進行報復空襲後，伊朗本有機會遵守停火協議，但卻選擇無視協議，其部隊27日凌晨4時30分（美東時間）發射一架單向攻擊無人機，擊中了懸掛巴拿馬國旗的油輪。這艘油輪當時正載有超過200萬桶原油，在霍爾木茲海峽附近航行。
中央司令部就連續兩日攻擊伊朗目標發布聲明：
對此，美軍戰機襲擊了伊朗的軍事監視基礎設施、通訊系統、防空陣地、無人機儲存設施和布雷能力。」
中央司令部強調，商船現時繼續通過霍爾木茲海峽。美軍保持高度警惕，隨時準備迎擊。
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