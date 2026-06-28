日本經濟團聯擬2026年度內派代表團訪華　改善中日經濟關係

日本共同網6月27日報道，日本經濟團體聯合會（經團聯）基本決定，爭取在2026年度內派遣由經團聯、日中經濟協會及日本商工會議所三團體一把手率領的代表團訪問北京。



原定今年1月實施的訪華計劃因故推遲後一直未重啟，今次經團聯高層6月訪華獲中方積極回應，日方同時提出希望與中國領導層會晤，有意以重啟經濟交流為契機推動中日關係改善。

經團聯6月23至25日派前事務總長、副會長久保田政一赴大連出席「夏季達沃斯論壇」，並轉往北京參加經濟博覽會。據悉他與中方經濟團體最高層進行了「富有建設性的交流」。久保田表示：「重啟代表團訪華的條件已經具備。」若成行，將是三團體聯合代表團自1月擱置以來首次重啟訪京。

資料圖片：2026年1月19日，高市早苗與日本經濟團體聯合會懇談會。（日本國首相官邸）

日本首相高市早苗去年11月涉台發言曾引發中方強烈不滿；今年1月中方加強對日出口管制後，日企採購稀土日趨困難；5月又發生富士電機兩名員工在大連被海關拘留事件，令日本經濟界持續致力緩和對華關係。