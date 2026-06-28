有片｜中國網紅海外扮日本人　用冥幣冒充日圓｢玩人｣拍惡搞片挨轟

近日，多名中國網紅在海外拍攝惡搞影片，假扮日本人並持中國祭祀用的冥幣冒充日圓，誘騙當地兒童及成人前往商店購物或在便利店換錢，並將整個過程拍下上傳至抖音等平台炫耀，引發輿論強烈譴責。有網民批評此舉「缺乏基本尊重」、「損害中國遊客形象」。



埃及印尼接連「犯案」呃人

據內地媒體報道，抖音網紅「G哥」與另一名中國男子於6月24日在埃及假扮日本人，將印有「天地銀行」字樣的冥幣謊稱為日圓，交給當地兒童用於購買零食，並將惡搞過程全程拍下上傳網絡。

此前不久，另一名博主「梁滿」在印尼街頭以同樣手法進行惡搞。他將冥幣偽裝成日圓交給一名當地男子，誘導對方前往便利店換錢，自己則躲在門外偷拍整個過程並多次發笑。他聲稱會等對方出來，自己最後就偷偷離去。

相關影片曝光後，大量網民批評涉事者為博取流量突破道德底線，利用文化與語言差異進行惡意欺騙。

網民狠批無底線 一次得罪三個國家

影片在內地社交平台廣泛流傳後，引發網民強烈憤慨。有評論批評涉事網紅「缺乏基本尊重」、「敗壞民族口碑」、「無底線」、「一次得罪三個國家」。

博主「梁滿」在影片最後將真錢給回對方，但仍引發網民強烈憤慨。（影片截圖）

多名網友直言「只有中國人會這樣做」、「別怪別人瞧不起和排華」，更有網民呼籲印尼及埃及執法部門依法處理：「這樣的人應該被拘留」、「這麼惡劣抓到不驅逐出境才怪」。

曾有留學生在西班牙扮日本人乞討惹日方不滿

這並非中國網紅首次在海外做出類似爭議行為。據此前報道，今年4月，一名自稱「卡婭」的中國女子在西班牙街頭拍攝「挑戰假扮日本人乞討一整天」的影片，全程以英語自稱來自日本，成功討要食物後還得意表示「幾乎沒有被拒絕」。

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該影片在日本引發廣泛批評，日本網友紛紛質疑「既然討厭日本，為何又要偽裝成日本人」、「說自己是中國人難道很可恥嗎」。