AI算力不足　Google據報限制Meta Gemini用量

英媒6月28日報道，Google於今年3月左右告知Meta，無法提供其需要的Gemini模型全部算力，對Meta內部AI項目造成持續干擾。



消息人士透露，包括Meta在內有多個Google客戶遭到模型算力限制，但Meta因對Gemini模型算力需求異常龐大而受到最大衝擊，其他客戶受影響相對較小。

據稱，Gemini模型用量受限後，Meta已要求員工提高AI Token（詞元，AI模型處理及生成文本的計量單位）使用效率。

隨着愈來愈多企業使用AI聊天機器人、編程助理和智能體（Agent），AI算力需求暴增，即便科技企業砸幾百億美元建晶片與數據中心，仍追不上先進模型與服務的需求。

Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai）4月坦言公司在短期內算力受限，否則雲服務營收將更高。

2025年2月16日拍攝的這張插圖展示了Meta的標誌。（Reuters）

報道指，今年第一季度Google雲的積壓合約金額達到近4,600億美元（約36075億港元），幾乎是上一季度的兩倍。Google本月剛簽下每月9.2億美元（約72億港元）向SpaceX租算力的協議；Anthropic上月亦與SpaceX簽類似合約。

Meta無雲業務，靠自建數據中心與外部模型撐場，承諾2028年前在美投6,000億美元（約47055港元）。朱克伯格（Mark Zuckerberg）押注「個人超智能（personal superintelligence）」，內部原用Gemini跑客服、廣告bot及安全審查（因自家Llama當時不如Gemini），近期已轉推自家Muse Spark以降低依賴。