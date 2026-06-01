中國叫停Meta-Manus交易後　收緊海外投資管制

中國國務院發布全面的新規，旨在加強對涉及中國投資者、技術、數據及國家安全的海外交易的管制。



據路透社6月1日報道，該法規將於7月1日生效，並首次為中國政府強制撤銷已完成的海外交易提供了正式法律依據，增加了全球投資者在科技及人工智能等敏感領域的合規風險。

新規最重要的條款之一，是要求對受限制的中國商品、技術、服務或相關數據的出口進行授權。法規還特別禁止在未經批准下，於敏感領域進行跨境人才轉移，此舉被認為直接針對近年部分企業為吸引外資而將員工與業務轉移至海外（如「新加坡洗白」）的做法。

Manus創始人兼首席執行官肖弘。

根據新規，國務院有權對可能影響國家安全的海外投資或資產轉移進行安全審查，並可命令投資者處置股份、停止投資，或對違規行為處以罰款。法規還賦予北京當局反制權：若一國限制中國投資，中國可禁止該國實體與中國進行交易。

此前，北京當局曾以違反未具體說明的對外投資法律為由，下令Meta公司解除對AI初創公司Manus的收購。