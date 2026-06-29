軍費見絀　英海軍據報放棄新一代驅逐艦改用廉價護衛艦

英國天空新聞網（Sky News）28日報道，受資金短缺影響，英國皇家海軍將放棄建造昂貴的大型驅逐艦，改以較廉價的小型護衛艦取代。



英國海軍現役具備攔截彈道導彈能力的45型驅逐艦，未來將無同等規模的替代品，造價更高昂的下一代83型驅逐艦計劃亦宣告夭折。國防部將改為採購最少6艘更小、造價僅一半的「通用戰鬥艦」，用於防空和防導彈。

國防部希望該護衛艦配合無人機和無人艦艇等廉價平台，形成分層防空體系，以約一半成本達到接近45型驅逐艦的防空效果。

2023年10月11日，英國皇家海軍航母「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）在大西洋西部航行。（網絡圖片）

政府預計將於本周二（30日）宣布新的軍備投資計劃。消息人士指該方案是軍費不足下的「務實解決方案」。

英國前海軍指揮官Tom Sharpe表示，押注未經驗證的新技術來填補戰艦空缺存在風險。前國防軍參謀長拉達金（Tony Radakin）近日則撰文狠批歷屆政府令軍隊萎縮，稱在履行北約軍事承諾方面，英國已經在32國家中排名倒數第二，僅高於沒有軍隊的冰島。

國防部內部人士透露，要應對首相施紀賢提出「2030年或與俄羅斯開戰」的潛在威脅，需額外數百億英鎊填補防務漏洞。儘管英國國防大臣翟偉紳（Dan Jarvis）爭取到額外15億英鎊（約155億港元）軍費，連同不久前抗議撥款不足而辭職的防相賀理安（John Healey）爭取到的135億英鎊（約1400億港元），仍遠低於軍方要求。