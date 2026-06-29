英媒：施紀賢考慮角逐北約秘書長職位

據英國媒體報道，英國首相施紀賢（Keir Starmer）正考慮角逐北約秘書長一職。



現年63歲的施紀賢已於6月22日宣布辭去首相和工黨黨魁，結束不到兩年的首相任期，工黨會在7月中至9月選出繼任者。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）6月22日在倫敦唐寧街宣布將於工黨選出新黨魁後辭去職務。施紀賢表示已於同日早上與英王查理斯三世通話，告知其決定。（Reuters）

現任北約秘書長呂特（Mark Rutte）的任期將於2028年屆滿，除非所有成員國同意延長呂特任期，否則這一職位將出現空缺。

據《觀察家報》等英媒周日（28日）報道，施紀賢的盟友認為，他在七國集團（G7）峰會期間受到歐洲領導人尊重，並與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）建立密切關係。

2026年6月24日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，北約秘書長呂特（Mark Rutte）在與美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）會晤期間展示圖表，稱讚在特朗普任內，北約成員國大幅增加國防開支。（Reuters）

但報道也提到，北約秘書長的職位可能涉及較為複雜的政治交易，而這並非施紀賢所擅長。此外，施紀賢的提名也需得到英國政府的明確支持。

《每日電訊報》報道指，據統計，施紀賢任期的前17個月內，在國外度過約兩個半月的時間，出訪範圍和頻次創下英國領導人的紀錄。在他任內的同一時期裏，出訪里程幾乎是前首相貝理雅（Tony Blair，又譯布萊爾）的兩倍，這也引發外界對他是否在國內事務上投入不足的批評。

北約秘書長的遴選程序通常涉及一系列與成員國的非正式外交磋商，最終決定需獲得全部32個成員國的一致同意。

英國首相府未就相關報道置評。

文章獲《聯合早報》授權轉載

