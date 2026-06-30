藤森慶子贏得秘魯總統選舉料7.28就職　承諾減少犯罪與不平等問題

秘魯選舉委員會6月29日（周一）宣布，右翼候選人藤森慶子（Keiko Fujimori）贏得總統大選，將於7月28日就職。她的勝利意味着，自其父親、前總統藤森（Alberto Fujimori）被罷免二十多年後，藤森家族重返政壇。



綜合外媒報道，最終結果顯示，藤森慶子以50.135%的得票率領先左翼候選人桑切斯（Roberto Sanchez）49.865%得票率。兩人之間的第二輪投票是近幾十年來拉丁美洲競爭最激烈的選舉之一。

桑切斯表示對選舉結果存質疑，稱其不會承認藤森政府，並在沒有提供任何證據的情況下，指控選舉舞弊有利於藤森。

2026年6月24日，秘魯首都利馬，保守派候選人藤森慶子（Keiko Fujimori）在總統選舉中險勝左翼議員桑切斯（Roberto Sanchez）後。圖為其在官方結果公布前，於家門外向媒體揮手致意。 （Reuters）

現年51歲的藤森上週表示，她的目標是團結一個「分裂成兩部分」的國家，並承諾減少犯罪，解決秘魯國內普遍存在的嚴重不平等問題。

藤森慶子是已故前總統藤森的女兒，他帶領秘魯度過了動蕩的20世紀90年代，但後來因腐敗和侵犯人權等罪名而身敗名裂，遭到流放和監禁。