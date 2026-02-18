秘魯總統捲貪腐醜聞　遭國會通過彈劾

秘魯國會2月17日召開特別全體會議，投票通過對總統耶里（Jose Jeri）的彈劾動議，解除其總統職務。上任僅4個月的耶里被指去年12月與兩名中國商人秘密會面，其中一人持有政府合約，另一人因涉嫌參與非法伐木受查，耶里因此捲入貪腐醜聞。



圖為2025年10月10日，秘魯新任總統耶里（Jose Jeri）宣誓就職。（Reuters）

綜合新華社及路透社報道，在當天的會議上，秘魯國會以75票贊成、24票反對、3票棄權的表決結果，通過彈劾動議。根據規定，代理國會主席羅斯皮廖西（Fernando Rospigliosi）將接任總統，但他拒絕就任。他宣布，將於18日舉行新的國會主席選舉，由新主席接任總統職務。

秘魯國會共130個席位，按照法律規定，彈劾總統動議需要至少87名議員支持才能獲得通過。不過，赫里是以國會主席身份接任總統職位，只需半數以上贊成，即可同時解除其國會主席職務和總統職務。

2025年9月23日，時任秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）在美國紐約聯合國總部出席第80屆聯合國大會。（Reuters）

新華社指出，去年10月9日，秘魯國會召開特別全體會議，通過對時任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）的彈劾動議，解除其總統職務。次日，時任國會主席赫里根據秘魯法律規定宣誓就任總統。

根據秘魯憲法，總統不能履行職責時，應由副總統接替。但由於近年來秘魯第一副總統和第二副總統的職位一直空缺，總統職位一旦懸空，將由國會主席接任。