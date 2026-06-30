摩納哥豪宅炸彈案：傳針對烏克蘭富商　妻斷腳兒渾身血躺地｜有片

歐洲袖珍國摩納哥（Monaco）6月29日晚發生一單疑似針對烏克蘭裔富商葉爾莫拉耶夫（Vadym Yermolaiev）的「蓄意實施」爆炸案。根據法國和烏克蘭傳媒，葉爾莫拉耶夫夫婦兩人重傷，他們的13歲兒子傷勢相對較輕。



摩納哥政府稱，爆炸發生於當天晚上9時前左右，位於摩納哥、靠近法國邊境的路易弗羅拉神父街（Rue Révérend Père Louis Frolla）的一幢豪宅「太陽宮」（Sun's Palace）。

消防正在現場進行救援：

警方稱，事件造成3人受傷，其中2人傷勢嚴重，傷者來自同一烏克蘭家庭，3人送往法國城市尼斯的醫院接受治療。摩納哥政府其後補充，此外，還另有2人因受驚嚇及2人因玻璃碎片劃至輕傷而自行前往摩納哥一間醫院就診。

警方稱，閉路電視畫面顯示，一名男子將背囊放在住宅入口處，然後目前正逃往法國尼斯的濱海市鎮博索萊伊（Beausoleil）方向。警方正在全力追捕嫌犯。

法媒引述目擊者稱，爆炸發生後，現場一名女子與一名孩童渾身是血癱倒在地，女子疑似失去雙腳。多間傳媒表示受傷的五、六十歲夫婦是葉爾莫拉耶夫與他的妻子安娜（Anna），而孩童則是他們的13歲兒子。

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摩納哥國務大臣米爾芒（Christophe Mirmand）開頭稱這是一單「攻擊」，但後來改口稱這是「蓄意爆炸」。

網民分享影片並稱，警方正在現場搜捕疑犯：

米爾芒說：「據我所知，這是摩納哥史上首次發生這類行為。」

根據《新消息報》（Ynet），在烏克蘭出生卻遭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）制裁的葉爾莫拉耶夫是當地知名富豪之一，蘇聯解體後靠從事房地產起家，之後還在克里米亞涉獵葡萄酒和烈酒生產，俄烏戰爭爆發後，他和其他數十名烏克蘭富商離開祖國。

報道指，近年來，葉爾莫拉耶夫與家人一直住在摩納哥。