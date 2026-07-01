武契奇宣布購買中國防空HQ-9導彈　塞媒體猜測還將購買中國戰機

據塞爾維亞媒體Tango Six（T6）報道，當地時間6月28日，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）前往米倫科·帕夫洛維奇上校空軍基地視察（也稱巴塔伊尼察機場，為紀念在北約入侵南聯盟期間駕機升空、在空戰中殉職的204戰鬥機航空團團長米倫科·帕夫洛維奇而在2019年更為現名），並參觀了在機場公開展示的塞爾維亞武裝部隊新型現代化武器裝備系統。



報道稱，武契奇在參觀期間明確提到了「新採購的中國造軍事裝備」，其中最為值得注意的是在談話中提到了塞爾維亞將採購HQ-9遠端防空導彈系統，此外，武契奇在與塞爾維亞空軍和防空部隊軍官交談時表示，（此前從法國購買的）「陣風」戰機即將到來，以及一些現在還無法透露的東西，在提到HQ-9導彈時，武契奇表示還從中國採購了「其他一些東西」。

武契奇隨後抵達帕蘇利揚斯基·利瓦德軍事訓練場觀看了坦克、炮兵以及防空系統等武器的作戰演示，武契奇對媒體表示，未來塞爾維亞軍隊將接收「陣風」戰機和其他新型飛機，還有新的戰鬥機和教練機將在「陣風」戰機不久之後交付，為此還需要更多飛行員，T6報道對此認為，這或許是塞爾維亞將採購中國戰鬥機的又一信號。

2024年11月14日，匈牙利布達佩斯，圖為武契奇出席與匈牙利召開的雙邊合作會議。（Reuters）

在今年3月的一則報道中，該網站曾根據此前塞爾維亞高級軍事代表團去年末訪華中的一段行程猜測，這可能是在為購買中國產有人駕駛戰鬥機做準備，比如FTC-2000或者殲-10系列戰機，由於塞爾維亞一直維持兩個戰鬥機中隊的規模，而「陣風」戰機確保了其中一個中隊的裝備，因此不得不考慮在米格-29退役後另一個中隊將何去何從的問題。

目前塞爾維亞已經裝備了從中國購買兩種地空導彈——FK-3中遠端防空導彈和HQ-17AE近程防空導彈系統，此次HQ-17AE還在巴塔伊尼察機場停機坪上進行了展示。 防務網站「軍事鑒定」（Army Recognition）對此報道稱，HQ-9導彈的引入將顯著提升塞爾維亞的防空能力，這在巴爾幹地區是「前所未有的」，標誌着該國在構建多層防空網路方面取得了重要進展、大幅增強了抵禦遠端攻擊和區域封鎖的能力。

殲10在2月5日抵達新加坡。（Twitter@RAeSTimR）

「軍事觀察」（Military Watch Magazine）網站則報道稱，這意味着塞爾維亞將可能擁有歐洲射程最遠、也是最強大的防空系統之一，HQ-9長達300公里的最大射程超過了美制「愛國者」的200公里和歐洲SAMP/T-NG的150公里。

除此之外，巴塔伊尼察機場還展示了包括國產Nora B52輪式自行火炮、「奧甘傑」模組化自行火箭炮，捷克MR-70「吸血鬼」火箭炮、歐直H145M輕型多用途直升機、以色列「天空打擊者」自殺式無人機、阿聯酋EDGE公司SM-2M自殺式無人機，俄製米-35M武裝直升機、米格-29戰鬥機以及「南斯拉夫遺產」J-22 M1A攻擊機等多種武器裝備。

除HQ-17AE外，為米格-29掛載的LS-6滑翔制導炸彈、CM-400AKG空地導彈，與J-22一同展示的FT-6滑翔制導炸彈，以及航太彩虹FH-92、FH-95固定翼無人機等多種中國武器一同在展示現場亮相。

本文獲《觀察者網》授權轉載

