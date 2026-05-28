塞爾維亞總統武契奇訪華　談獲授友誼勳章：熱淚盈眶　父母都哭了

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）5月24日至28日訪華，並獲授予「友誼勳章」，他當天表示自己熱淚盈眶，眼淚在眼眶中打轉，之後又在接受中國傳媒訪問時稱「父母當晚就給我打電話，我們都哭了」。



儀式在25日晚上舉行，習近平向武契奇頒授「友誼勳章」，武契奇總統長期致力於中塞友好，大力推動兩國關系發展，是中塞全面戰略夥伴關系的積極建設者和堅定維護者。

他指友誼勳章是中國對外最高榮譽勳章，這枚勳章不僅是對武契奇為中塞友好所作貢獻的高度肯定，也寄托著兩國人民對新時代中塞命運共同體建設的殷切期望。

儀式後，武契奇在致辭時表示，「中國有個詞叫喜極而泣，男人在最開心的時候是可以流淚的，當我知道習主席親手為我頒授友誼勳章時，眼淚在眼眶中打轉，難以想像，這是我人生最重要的時刻之一」。

據中國新聞社報道，武契奇之後受訪時再談到獲授友誼勳章的感受，他稱「我們一直在哭，我的父母年事已高，兩老打來電話，我們都哭了。我開始不斷反問自己，這一切我配得上嗎？我究竟做了些什麼。」

他續指「我本可以做得更多，這件事在我的國家也牽動無數人的情緒。這早已不只是我個人的開心幸福，還關乎未來的使命，以及一份更沉重的責任。」

在訪華行程期間，武契奇也曾形容這是他政治生涯最重要的一次訪問。