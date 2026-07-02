俄羅斯大舉襲烏克蘭首都　稱加大對基輔施壓　批歐盟加劇緊張局勢

俄羅斯7月2日凌晨對烏克蘭首都基輔發動大規模攻擊，出動496架無人機及74枚導彈，基輔多處地方受襲起火，至少20人死亡、56人受傷。俄方稱將加大對基輔政權施壓，又批評歐盟加劇歐洲的緊張局勢。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，俄將繼續加大對基輔政權施壓，以實現既定目標。

他又指，歐盟加劇歐洲緊張局勢，迫使俄方為保護本國安全採取新措施，「歐洲方面引起局勢升級是肯定的。當然，我方不能對此視而不見，這一因素加劇歐洲本就緊張的局勢。這一因素迫使我方為確保本國安全制訂新措施。」

路透社較早前報道，烏克蘭防長去信歐盟，請求提供66億歐元軍事援助。

俄羅斯國防部7月2日表示，為回應烏克蘭對俄羅斯民用基礎設施的攻擊，俄武裝力量對基輔軍事企業、燃料和能源設施實施密集打擊。