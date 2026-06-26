澤連斯基批准為期40天對俄羅斯行動 冀迫普京結束俄烏戰事
撰文：羅保熙
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）6月25日表示，在與國家安全局局長就打擊俄羅斯目標進行磋商後，他已批准一項為期40天的「影響」俄羅斯結束對基輔戰爭的行動。
澤連斯基周四在社交平台X上寫道：「我已批准國家安全局開展為期40天的行動，以影響侵略國，迫使其結束戰爭。」他較早前聽取烏克蘭國家安全局代理局長赫馬拉少將（Yevhenii Khmara）針對長期制裁計劃、中期制裁以及烏克蘭安全局，特別是「阿爾法」（Alpha）特種作戰中心，在前線的戰果的報告。
過去幾個月，烏克蘭對俄羅斯境內或俄羅斯控制區的目標進行了多輪中遠程打擊，主要目標是石油工業。
澤連斯基指，烏克蘭安全局已連續數月在使用各類無人機保衛烏克蘭前線陣地方面表現出色。「阿爾法」特種作戰中心在消滅佔領方人員和裝備方面遙遙領先
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