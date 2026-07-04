伊朗為哈梅內伊舉行葬禮　穆傑塔巴缺席　革命衛隊司令戰後首露面

在美以對伊朗戰爭爆發之初遇害四個月後，伊朗前最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的葬禮將持續一周，橫跨兩國五個城市，預計將有數以百萬哀悼者參加。在已舉行的告別式中，並沒有見到哈梅內伊兒子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的身影，而被外界視為革命衛隊新總司令的瓦希迪（Ahmad Vahidi）則在戰爭爆發以來首度現身。



路透社7月3日（周五）報道，伊朗正舉行為期一週的大規模葬禮，以悼念哈梅內伊。

2026年7月3日，伊朗德黑蘭，伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi，左三）、伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bager Qalibaf，右二）與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian，右一）出席前最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的告別儀式。（Reuters）

哈梅內伊對伊朗長達37年的統治於今年2月因戰爭爆發後的首次空襲而終結。這場葬禮🪖了伊朗民眾對伊斯神權統治的忠誠和對哈梅內伊的尊重。

哈梅內伊的遺體預計將被送往伊朗和伊拉克什葉派的重要中心庫姆（Qom）、納傑夫（Najaf）和卡爾巴拉（Kerbala），最終在9日（下周四）安葬在伊朗最神聖的朝聖地馬什哈德（Mashhad）。

據《紐約郵報》報道，7月3日，被美國制裁並被指控與境外恐怖主義有聯繫的瓦希迪司令出現在德黑蘭，瓦希迪的手放在了哈梅內伊的棺材上。

瓦希迪出席了哈梅內伊的葬禮告別儀式，自2月8日以來，瓦希迪一直沒有公開露面。在2月28日美軍發動「史詩狂怒行動」（Epic Fury）的首日，包括瓦希迪的前任帕克普爾（Mohammad Pakpour）在內的多名革命衛隊高層被擊斃。

據報道，瓦希迪在幕後一直是伊朗強硬派的關鍵人物。他曾因參與1994年在布宜諾斯艾利斯以色列互助協會（Asociación Mutual Israelita Argentina）猶太社區中心爆炸案而被國際刑警通緝。

瓦希迪接替帕克普爾成為伊朗革命衛隊司令，據稱他是最高精神領袖穆傑塔巴身邊的一小撮親信之一，能夠影響其決定。

國際危機組織（International Crisis Group）伊朗計劃主任瓦埃茲（Ali Vaez）曾向美媒表示：「他很有影響力，但他也是體制的一部分。」

瓦埃茲指：「決策都是通過協商達成一致的方式做出的，毫無疑問，瓦希迪在決策過程中擁有很大的話語權。」

以色列軍事情報局伊朗分局前局長西特里諾維奇（Danny Citrinowicz）表示：「假如你不通過他，（內部）無法作出任何決定。」

報道指，現年67歲的瓦希迪在1979年伊朗革命後加入革命衛隊，並在1980年代末成為伊朗精銳部隊「聖城旅」的指揮官，在中東地區不斷擴大伊朗的影響力，之後將指揮權交給已故的蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）。

2026年7月3日，伊朗德黑蘭，伊朗革命衛隊司令瓦希迪（Ahmad Vahidi，中）在已故伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的辦公室附近，參加為其舉行的告別儀式。（Reuters）

他和蘇萊曼尼經常被外界視為伊朗在海外主要代理人（包括黎巴嫩真主黨）崛起的主要功臣。